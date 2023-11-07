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Новгородцева Анастасия Олеговна
Новгородцева Анастасия Олеговна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2006
Пол
Женский
Отец
Новгородцев Олег Николаевич
1974 г.р.
Мать
Новгородцева (Митроченко) Мария Владимировна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2006
Отец:
Новгородцев Олег Николаевич
Мать:
Новгородцева Мария Владимировна
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