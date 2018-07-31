Щепотина Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.2018
Дочь: Щепотина Полина Дмитриевна
Отец ребёнка: Щепотин Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
15.06.2021
Сын: Щепотин Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Щепотин Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно