Щепотина Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепотина Александра Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1991 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.2018

Дочь: Щепотина Полина Дмитриевна

Отец ребёнка: Щепотин Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
15.06.2021

Сын: Щепотин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Щепотин Дмитрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепотин Дмитрий Сергеевич

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