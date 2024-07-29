Тропникова Афимья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тропникова Афимья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тропников Лаврентий Алексеев

Рождение ребёнка
22.11.1857

Сын: Тропников Александр Лаврентьев

Отец ребёнка: Тропников Лаврентий Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Фомина (Тропникова) Феодосия Лаврентьева

Отец ребёнка: Тропников Лаврентий Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Шевелева Васса Лаврентьева

Отец ребёнка: Тропников Лаврентий Алексеев

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