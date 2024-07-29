Тропникова Афимья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1857
Сын: Тропников Александр Лаврентьев
Отец ребёнка: Тропников Лаврентий Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Фомина (Тропникова) Феодосия Лаврентьева
Отец ребёнка: Тропников Лаврентий Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Шевелева Васса Лаврентьева
Отец ребёнка: Тропников Лаврентий Алексеев