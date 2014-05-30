Иппалитов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иппалитов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1951

Дата смерти

30.05.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1951

Отец: Ипполитов Михаил Петрович

Мать: Ипполитова Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
25.05.1976

Дочь: Иппалитова Галина Александровна

Мать ребёнка: Иппалитова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
23.12.1983

Сын: Иппалитов Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Иппалитова Людмила Александровна

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
30.05.2014
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