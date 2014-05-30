Иппалитов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1951
Дата смерти30.05.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1951
Рождение ребёнка
25.05.1976
Дочь: Иппалитова Галина Александровна
Мать ребёнка: Иппалитова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
23.12.1983
Сын: Иппалитов Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Иппалитова Людмила Александровна
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
30.05.2014