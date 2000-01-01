Cohen (Cohen) Regina
Место рожденияAmsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands
Дата рождения08.08.1891
Дата смерти14.11.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1891
Отец: Cohen Benjamin Levie
Мать: Cohen Dinah
Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands
Место жительства
Между 08.08.1891 и 1893
Netherlands, Population Registers, 1810-1936
Смерть
14.11.1942
Oswiecim, Oświęcim County, Lesser Poland Voivodeship, Poland