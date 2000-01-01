Cohen (Cohen) Regina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Cohen (Cohen) Regina

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Место рождения

Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands

Дата рождения

08.08.1891

Дата смерти

14.11.1942

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1891

Отец: Cohen Benjamin Levie

Мать: Cohen Dinah

Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands
Место жительства
Между 08.08.1891 и 1893
Netherlands, Population Registers, 1810-1936
Смерть
14.11.1942
Oswiecim, Oświęcim County, Lesser Poland Voivodeship, Poland
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