Копенева Дарья Анцифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копенева Дарья Анцифоровна

Место рождения

Демино, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Демино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Южаков Михайло Евдокимович

Отец ребёнка: Южаков Евдоким Елизарович

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Южакова Агафия Евдокимовна

Отец ребёнка: Южаков Евдоким Елизарович

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Южаков Пантелей Евдокимович

Отец ребёнка: Южаков Евдоким Елизарович

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Южакова Харитонья Евдокимовна

Отец ребёнка: Южаков Евдоким Елизарович

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Южаков Дмитрей Евдокимович

Отец ребёнка: Южаков Евдоким Елизарович

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Южаков Евдоким Елизарович

Смерть
Неизвестно
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