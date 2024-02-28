Копенева Дарья Анцифоровна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Рождение ребёнка
1740
Сын: Южаков Михайло Евдокимович
Отец ребёнка: Южаков Евдоким Елизарович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Южакова Агафия Евдокимовна
Отец ребёнка: Южаков Евдоким Елизарович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Южаков Пантелей Евдокимович
Отец ребёнка: Южаков Евдоким Елизарович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Южакова Харитонья Евдокимовна
Отец ребёнка: Южаков Евдоким Елизарович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Южаков Дмитрей Евдокимович
Отец ребёнка: Южаков Евдоким Елизарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно