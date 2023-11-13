- Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890 ст.
Дата смертиПосле 1906 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890 ст.
Отец: - Михаил
Бракосочетание
Около 1905 ст.
Муж: - Елизар Васильевич
Рождение ребёнка
07.02.1906 ст.
Сын: - Алексей Елизарович
Отец ребёнка: - Елизар Васильевич
Похвала, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.74-75 (Рождение №-9м)
Смерть
После 1906 ст.