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- Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890 ст.

Дата смерти

После 1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1890 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890 ст.

Отец: - Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1905 ст.

Муж: - Елизар Васильевич

Рождение ребёнка
07.02.1906 ст.

Сын: - Алексей Елизарович

Отец ребёнка: - Елизар Васильевич

Похвала, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.74-75 (Рождение №-9м)
Смерть
После 1906 ст.
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