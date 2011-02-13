Пахомов Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Алексей Сергеевич

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Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

13.02.2011

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.2011

Отец: Пахомов Сергей Алексеевич

Мать: Пахомова Ирина Викторовна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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