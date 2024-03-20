Энман Евгений Федорович
Место рожденияРяпина, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения22.07.1849
Дата смерти09.03.1929
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1849
Отец: Enmann Theodor Wilhelm
Мать: Энманн Наталия Романова
Ряпина, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
26.08.1849
Ряпина, Захари-Елисаветинская православная церковь
Восприемники: города Тулы аптекарь Роман Романов Бейер, верровского аптекаря жена Елизавета Энманн
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1929
Пярну, Эстония
Похороны
Неизвестно
Кладбище Святого Николая, Пярну, Эстония