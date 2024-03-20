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Энман Евгений Федорович

Место рождения

Ряпина, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

22.07.1849

Дата смерти

09.03.1929

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1849

Отец: Enmann Theodor Wilhelm

Мать: Энманн Наталия Романова

Ряпина, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
26.08.1849
Ряпина, Захари-Елисаветинская православная церковь
Восприемники: города Тулы аптекарь Роман Романов Бейер, верровского аптекаря жена Елизавета Энманн
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Энман Августина (Иустиния Августа) (Иустиния, Августа) Федоровна

Смерть
09.03.1929
Пярну, Эстония
Похороны
Неизвестно
Кладбище Святого Николая, Пярну, Эстония
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