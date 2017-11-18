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Ивлев Анатолий Александрович

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Место рождения

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область

Дата рождения

24.09.1938

Дата смерти

18.11.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1938

Отец: Ивлев Александр Егорович

Мать: Ивлева Анна Петровна

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1962

Сын: Ивлев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Ячменева Раиса Петровна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
26.09.1978

Сын: Ивлев Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Ивлева Евгения Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивлева Евгения Игнатьевна

Смерть
18.11.2017
Томск, город Томск, Томская область
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