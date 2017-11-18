Ивлев Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения24.09.1938
Дата смерти18.11.2017
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1938
Отец: Ивлев Александр Егорович
Мать: Ивлева Анна Петровна
Рождение ребёнка
16.07.1962
Сын: Ивлев Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Ячменева Раиса Петровна
Рождение ребёнка
26.09.1978
Сын: Ивлев Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Ивлева Евгения Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.2017