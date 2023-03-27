Максимов Лев Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Лев Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Максимов Семен

Мать: Ефросинья Александровна

Смерть
1919
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