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Максимов Лев Семенович
Максимов Лев Семенович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1898
Дата смерти
1919
Пол
Мужской
Отец
Максимов Семен
1863 г.р.
Мать
Ефросинья Александровна
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец:
Максимов Семен
Мать:
Ефросинья Александровна
Смерть
1919
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