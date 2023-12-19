Бычкова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1905 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бычков Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Бычков Яков Иванович

Матвеевское, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычков Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Яков Иванович

Смерть
1933
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