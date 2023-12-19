Бычкова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Бычков Яков Иванович
Матвеевское, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бычков Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бычков Яков Иванович
Смерть
1933