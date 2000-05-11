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Ленская Мария Борисовна
Ленская Мария Борисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.05.2000
Пол
Женский
Отец
Ленский Борис Сергеевич
1969 г.р.
Мать
Ленская Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.2000
Отец:
Ленский Борис Сергеевич
Мать:
Ленская Анна
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