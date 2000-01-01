Егорова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Параскева (Прасковья)

Отец ребёнка: Егоров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима

Отец ребёнка: Егоров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Егоров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Егоров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Иван

Отец ребёнка: Егоров Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Василий

Отец ребёнка: Егоров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева Анна

Отец ребёнка: Егоров Николай

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