Егорова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Параскева (Прасковья)
Отец ребёнка: Егоров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серафима
Отец ребёнка: Егоров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Егоров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Егоров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Иван
Отец ребёнка: Егоров Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Василий
Отец ребёнка: Егоров Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева Анна
Отец ребёнка: Егоров Николай