Возженикова Феодосия Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Возженикова Феодосия Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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1837 г.р.

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1820 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.10.1820 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1827

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кошкино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ульяна Филипповна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кошкино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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