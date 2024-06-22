Манистова Марья Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Манистова Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Манистов Иван Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Новиков Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Новиков Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.08.1919

Сын: Новиков Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Новиков Тимофей Дмитриевич

Тверская область, Кашинский район, деревня Алпатово
Смерть
Неизвестно

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