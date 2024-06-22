Манистова Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Манистов Иван Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Новиков Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Новиков Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.08.1919
Сын: Новиков Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Новиков Тимофей Дмитриевич
Тверская область, Кашинский район, деревня Алпатово
Смерть
Неизвестно