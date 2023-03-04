Маринина Лилия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринина Лилия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1953

Сын: Маринин Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Маринин Евгений

Рождение ребёнка
04.07.1955

Сын: Маринин Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Маринин Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маринин Евгений

Смерть
Неизвестно
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