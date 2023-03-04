Маринина Лилия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1953
Сын: Маринин Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Маринин Евгений
Рождение ребёнка
04.07.1955
Сын: Маринин Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: Маринин Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маринин Евгений
Смерть
Неизвестно