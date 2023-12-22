Мойсеюк Евгений Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мойсеюк Евгений Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1958

Дочь: Мойсеюк Елена Евгеньевна

Мать ребёнка: Мойсеюк Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мойсеюк Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: Мойсеюк Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мойсеюк Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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