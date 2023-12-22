Мойсеюк Евгений Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1958
Дочь: Мойсеюк Елена Евгеньевна
Мать ребёнка: Мойсеюк Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мойсеюк Виктор Евгеньевич
Мать ребёнка: Мойсеюк Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мойсеюк Виктор Евгеньевич
Смерть
Неизвестно