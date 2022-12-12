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Солдатов Яков Титович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1888

Жена: Солдатова Анна Максимовна

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Павел Биряев. Дьячки Зиновий Истомин и Пётр Арженов.
Конфирмация (миропомазание)
05.02.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Из раскола беглопоповской секты обратился к святой церкви. Священник - Павер Биряев. Дьячок - Зиновий Истомин.
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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