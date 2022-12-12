Солдатов Яков Титович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1888
Священник Павел Биряев. Дьячки Зиновий Истомин и Пётр Арженов.
Конфирмация (миропомазание)
05.02.1888
Из раскола беглопоповской секты обратился к святой церкви. Священник - Павер Биряев. Дьячок - Зиновий Истомин.
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно