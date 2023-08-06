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Фазылова Анастасия Игоревна
Фазылова Анастасия Игоревна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.07.1994
Пол
Женский
Отец
Фазылов Игорь Анатольевич
1963 г.р.
Мать
Гонобоблева Светлана Анатольевна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1994
Отец:
Фазылов Игорь Анатольевич
Мать:
Гонобоблева Светлана Анатольевна
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