Демина (Мигаль) Татьяна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина (Мигаль) Татьяна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1922

Дата смерти

22.04.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

1949 г.р.
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1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1922

Отец: Мигаль Леонтий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1949

Сын: Демин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.05.1954

Сын: Демин Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демин Николай Архипович

Смерть
22.04.2022
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