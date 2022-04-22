Демина (Мигаль) Татьяна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1922
Дата смерти22.04.2022
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1922
Отец: Мигаль Леонтий Николаевич
Рождение ребёнка
07.09.1949
Сын: Демин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
03.05.1954
Сын: Демин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.2022