Новичков (Скентиану) Константин Анатольевич
Место рождения
Дата рождения19.09.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1960
Отец: не указан
Мать: Новичкова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1988
Сын: Новичков Евгений Константинович
Мать ребёнка: Новичкова (Лазорева) Надежда
Рождение ребёнка
28.08.1989
Дочь: Новичкова Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Новичкова (Лазорева) Надежда
Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область