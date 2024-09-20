Новичков (Скентиану) Константин Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новичков (Скентиану) Константин Анатольевич

Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

19.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1960

Отец: не указан

Мать: Новичкова Мария Ивановна

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новичкова (Лазорева) Надежда

Рождение ребёнка
09.06.1988

Сын: Новичков Евгений Константинович

Мать ребёнка: Новичкова (Лазорева) Надежда

Рождение ребёнка
28.08.1989

Дочь: Новичкова Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Новичкова (Лазорева) Надежда

Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область

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