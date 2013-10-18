Литвин-Попович (Кушнир) Екатерина Павловна
Место рожденияПолтава
Дата рождения23.11.1916
Дата смерти18.10.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1916
Отец: Кушнир Павел Иванович
Мать: Кушнер Мария Семеновна
Полтава
Рождение ребёнка
04.02.1947
Сын: Литвин-Попович Владимир Александрович
Отец ребёнка: Литвин-Попович Александр Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.2013
Полтава
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости