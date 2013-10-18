Литвин-Попович (Кушнир) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвин-Попович (Кушнир) Екатерина Павловна

Место рождения

Полтава

Дата рождения

23.11.1916

Дата смерти

18.10.2013

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1916

Отец: Кушнир Павел Иванович

Мать: Кушнер Мария Семеновна

Полтава
Рождение ребёнка
04.02.1947

Сын: Литвин-Попович Владимир Александрович

Отец ребёнка: Литвин-Попович Александр Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвин-Попович Александр Елисеевич

Смерть
18.10.2013
Полтава
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
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