Гладышева Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладышева Надежда Павловна

Гладышева Надежда Павловна

avatar

Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

30.09.1932

Дата смерти

14.12.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладышев Вадим Поликарпович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладышев Вадим Поликарпович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
03.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладышев Вадим Поликарпович

Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладышев Вадим Поликарпович

Смерть
14.12.1995
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close