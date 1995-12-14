Гладышева Надежда Павловна
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рождения30.09.1932
Дата смерти14.12.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1954
Рождение ребёнка
15.05.1959
Рождение ребёнка
03.11.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1995
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край