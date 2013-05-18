Папуша (Фролова) Валентина Павловна 10.06.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Папуша (Фролова) Валентина Павловна

Место рождения

Мунай, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

10.06.1936

Дата смерти

18.05.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1936

Отец: Фролов Павел Александрович

Мать: Фролова (Коновалова) Екатерина Ивановна

Мунай, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.09.1961

Сын: Папуша Василий Иванович

Отец ребёнка: Папуша Иван Васильевич

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
29.08.1963

Сын: Папуша Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Папуша Иван Васильевич

Артем, Артемовский, Приморский край
Бракосочетание
19.03.1964

Муж: Папуша Иван Васильевич

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
04.03.1965

Дочь: Беляева (Папуша) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Папуша Иван Васильевич

Смерть
18.05.2013
Артем, Артемовский, Приморский край

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