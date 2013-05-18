Папуша (Фролова) Валентина Павловна
Место рождения
Дата рождения10.06.1936
Дата смерти18.05.2013
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1936
Рождение ребёнка
08.09.1961
Отец ребёнка: Папуша Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.08.1963
Отец ребёнка: Папуша Иван Васильевич
Бракосочетание
19.03.1964
Рождение ребёнка
04.03.1965
Дочь: Беляева (Папуша) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Папуша Иван Васильевич
Смерть
18.05.2013