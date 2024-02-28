Башлыков Вячеслав Владимирович
Место рождения
Дата рождения10.09.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1957
Рождение ребёнка
13.07.1980
Сын: Башлыков Максим Вячеславович
Мать ребёнка: Башлыкова Анна Станиславовна
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Образование
Неизвестно
Грибановская школа 3
Образование
Неизвестно
Волжское высшее военное строительное командное училище МСМ СССР
Образование
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Ульяновский государственный технический университет