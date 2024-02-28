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Башлыков Вячеслав Владимирович

Место рождения

Грибановский, Грибановский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.09.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1957

Отец: Башлыков Владимир Петрович

Мать: Башлыкова Мария Ивановна

Грибановский, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.07.1980

Сын: Башлыков Максим Вячеславович

Мать ребёнка: Башлыкова Анна Станиславовна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Образование
Неизвестно
Грибановский, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Грибановская школа 3
Образование
Неизвестно
Волжское высшее военное строительное командное училище МСМ СССР
Образование
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Ульяновский государственный технический университет
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