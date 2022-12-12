(Parland) Ernestine Charlotte
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1852
Дата смерти25.12.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1852
Крещение
30.05.1852
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Англиканская церковь
Место жительства
29.09.1939
20, Moreton Terrace, City of Westminster, London, England
Работа или профессия
Неизвестно
Unpaid Domestic Duties
Смерть
25.12.1941
Westminster, England
Похороны
03.01.1942
Southwark, Greater London, England