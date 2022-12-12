(Parland) Ernestine Charlotte — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Parland) Ernestine Charlotte

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1852

Дата смерти

25.12.1941

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1852

Отец: Parland Alexander (Александр Иванович)

Мать: Parland Ernestine Eleanor

Крещение
30.05.1852
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Англиканская церковь
Место жительства
29.09.1939
20, Moreton Terrace, City of Westminster, London, England
Работа или профессия
Неизвестно
Unpaid Domestic Duties
Смерть
25.12.1941
Westminster, England
Похороны
03.01.1942
Southwark, Greater London, England
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