Тихова (Басурова) Анна Анисимовна 22.01.1905 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Тихова (Басурова) Анна Анисимовна

Место рождения

Косинское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

22.01.1905 ст.

Дата смерти

Около 1992

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1905 ст.

Отец: Басуров Анисим (Онисим) Дмитриевич

Мать: Басурова Бусарова (Андреева) Аграфена (Агриппина) Федоровна

Косинское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Родители: села Косинскаго крестьянин Онисим Дмитриев Бусаров и законная жена его Агриппина Феодорова Восприемники: села Косинскаго крестьянский сын Алексей Онисимов Бусаров и крестьянская девица Дарiя... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихов Павел

Рождение ребёнка
До 1933

Сын: Тихов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Тихов Павел

Рождение ребёнка
До 1933

Сын: Тихов Валентин Павлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: (Тихова) Нина Павловна

Отец ребёнка: Тихов Павел

Рождение ребёнка
1936

Сын: Тихов Александр Павлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Около 1992

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