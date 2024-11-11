Тихова (Басурова) Анна Анисимовна
Место рождения
Дата рождения22.01.1905 ст.
Дата смертиОколо 1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1905 ст.
Отец: Басуров Анисим (Онисим) Дмитриевич
Мать: Басурова Бусарова (Андреева) Аграфена (Агриппина) Федоровна
Родители: села Косинскаго крестьянин Онисим Дмитриев Бусаров и законная жена его Агриппина Феодорова Восприемники: села Косинскаго крестьянский сын Алексей Онисимов Бусаров и крестьянская девица Дарiя... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тихов Павел
Рождение ребёнка
До 1933
Отец ребёнка: Тихов Павел
Рождение ребёнка
До 1933
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: (Тихова) Нина Павловна
Отец ребёнка: Тихов Павел
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Около 1992