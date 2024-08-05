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Яков Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754

Сын: Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Анисья Яковлевна

Мать ребёнка: Ксения Леонтьевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Ксения Леонтьевна

Смерть
1780

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