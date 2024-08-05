Яков Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаврил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Сын: Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Анисья Яковлевна
Мать ребёнка: Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Ксения Леонтьевна
Смерть
1780