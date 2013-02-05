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Абакшин Федор Витальевич
Абакшин Федор Витальевич
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Древо
Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
05.02.2013
Пол
Мужской
Отец
Абакшин Виталий Валерьевич
1972 г.р.
Мать
Филатьева Екатерина Алексеевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.2013
Отец:
Абакшин Виталий Валерьевич
Мать:
Филатьева Екатерина Алексеевна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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