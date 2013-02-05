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Абакшин Федор Витальевич

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

05.02.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.2013

Отец: Абакшин Виталий Валерьевич

Мать: Филатьева Екатерина Алексеевна

Пермь, Пермский, Пермский край
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