Манн Чарльз Хольбрук — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанн Чарльз Хольбрук

Манн Чарльз Хольбрук

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Манн Хорас Борхсениус

Мать ребёнка: Манн Клаусине Кристиане Рибер

Рождение ребёнка
12.07.1869

Сын: Манн Чарльз Риборг

Мать ребёнка: Манн Клаусине Кристиане Рибер

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Макнилл Клаусине

Мать ребёнка: Манн Клаусине Кристиане Рибер

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Кристин

Мать ребёнка: Манн Клаусине Кристиане Рибер

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Анна Рут

Мать ребёнка: Манн Клаусине Кристиане Рибер

Рождение ребёнка
1882

Сын: Манн Холбрук

Мать ребёнка: Манн Клаусине Кристиане Рибер

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манн Клаусине Кристиане Рибер

Смерть
1918
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close