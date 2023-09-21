Манн Чарльз Хольбрук
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Манн Клаусине Кристиане Рибер
Рождение ребёнка
12.07.1869
Сын: Манн Чарльз Риборг
Мать ребёнка: Манн Клаусине Кристиане Рибер
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Макнилл Клаусине
Мать ребёнка: Манн Клаусине Кристиане Рибер
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Кристин
Мать ребёнка: Манн Клаусине Кристиане Рибер
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Анна Рут
Мать ребёнка: Манн Клаусине Кристиане Рибер
Рождение ребёнка
1882
Сын: Манн Холбрук
Мать ребёнка: Манн Клаусине Кристиане Рибер
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918