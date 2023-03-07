Берестов Лазарь Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Настасья Лазарева
Мать ребёнка: Берестова Фекла
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Берестова Фекла
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Берестов Спиридон Лазарев
Мать ребёнка: Берестова Фекла
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елена Лазарева
Мать ребёнка: Берестова Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берестова Фекла
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834