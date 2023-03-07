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Берестов Лазарь Ефимов

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Место рождения

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Берестов Ефим Филиппов

Мать: Берестова Матрона Степанова

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Настасья Лазарева

Мать ребёнка: Берестова Фекла

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Берестов Андрей Лазарев

Мать ребёнка: Берестова Фекла

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Берестов Спиридон Лазарев

Мать ребёнка: Берестова Фекла

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елена Лазарева

Мать ребёнка: Берестова Фекла

Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берестова Фекла

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Аятипинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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