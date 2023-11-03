Иванов Павел Макаров (Родионов?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Макар Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Иванова 1 жена
Бракосочетание
02.07.1871
Жена: Иванова Лукерья Саввина
м. 28 вторым бр. ж. 16
Рождение ребёнка
16.10.1874
Дочь: Параскева Павлова
Мать ребёнка: Иванова Лукерья Саввина
Рождение ребёнка
20.02.1876
Дочь: Евдокия Павлова
Мать ребёнка: Иванова Лукерья Саввина
Рождение ребёнка
26.05.1877
Мать ребёнка: Иванова Лукерья Саввина
Рождение ребёнка
12.08.1885
Дочь: Васса Павлова
Мать ребёнка: Иванова Лукерья Саввина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова 1 жена
Смерть
Неизвестно