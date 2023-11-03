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Иванов Павел Макаров (Родионов?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Макар Анисимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Иванов Николай Павлов

Мать ребёнка: Иванова 1 жена

Бракосочетание
02.07.1871

Жена: Иванова Лукерья Саввина

м. 28 вторым бр. ж. 16
Рождение ребёнка
16.10.1874

Дочь: Параскева Павлова

Мать ребёнка: Иванова Лукерья Саввина

Рождение ребёнка
20.02.1876

Дочь: Евдокия Павлова

Мать ребёнка: Иванова Лукерья Саввина

Рождение ребёнка
26.05.1877

Сын: Иванов Георгий Павлов

Мать ребёнка: Иванова Лукерья Саввина

Рождение ребёнка
12.08.1885

Дочь: Васса Павлова

Мать ребёнка: Иванова Лукерья Саввина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова 1 жена

Смерть
Неизвестно
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