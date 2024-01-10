Мальшакова Евфимия Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1914
Сын: Мальшаков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Мальшаков Александр Фадеевич
Починок Герасимовский Святогорская волость Глазовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мальшакова Мария Александровна
Отец ребёнка: Мальшаков Александр Фадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальшаков Лука Александрович
Отец ребёнка: Мальшаков Александр Фадеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальшаков Петр Александрович
Отец ребёнка: Мальшаков Александр Фадеевич
Смерть
Неизвестно