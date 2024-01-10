Мальшакова Евфимия Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальшакова Евфимия Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1914

Сын: Мальшаков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Мальшаков Александр Фадеевич

Починок Герасимовский Святогорская волость Глазовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мальшакова Мария Александровна

Отец ребёнка: Мальшаков Александр Фадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальшаков Лука Александрович

Отец ребёнка: Мальшаков Александр Фадеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальшаков Петр Александрович

Отец ребёнка: Мальшаков Александр Фадеевич

Смерть
Неизвестно
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