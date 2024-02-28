Панов Михаил Иванович
Место рожденияМосковская область, г.Ногинск, Глухово
Дата рождения14.02.1907
Дата смерти29.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1907
Московская область, г.Ногинск, Глухово
Бракосочетание
19.08.1931
Московская область, г.Ногинск
Рождение ребёнка
04.06.1932
Сын: Панов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Панова Наталья Николаевна
г.Ногинск Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1934
Сын: Панов Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Панова Наталья Николаевна
г.Ногинск Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1937
Дочь: Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Панова Наталья Николаевна
г.Ногинск Московская область
Рождение ребёнка
07.05.1939
Мать ребёнка: Панова Наталья Николаевна
г.Ногинск Московская область
Рождение ребёнка
24.08.1940
Сын: Панов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Панова Наталья Николаевна
г.Ногинск Московская область
Рождение ребёнка
06.01.1942
Дочь: Нина Михайловна
Мать ребёнка: Панова Наталья Николаевна
г.Ногинск Московская область
Смерть
29.03.1942
г.Рязань
Причина смерти: умер от ран. Ранение черепа
Похороны
Неизвестно
г. Рязань, Октябрьский округ, Скорбящее кладбище, воинский участок