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Панов Михаил Иванович

Место рождения

Московская область, г.Ногинск, Глухово

Дата рождения

14.02.1907

Дата смерти

29.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1907

Отец: Панов Иван (Иоанн) Антонович

Мать: Панова Ефросинья Васильевна

Московская область, г.Ногинск, Глухово
Бракосочетание
19.08.1931

Жена: Панова Наталья Николаевна

Московская область, г.Ногинск
Рождение ребёнка
04.06.1932

Сын: Панов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Панова Наталья Николаевна

г.Ногинск Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1934

Сын: Панов Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Панова Наталья Николаевна

г.Ногинск Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1937

Дочь: Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Панова Наталья Николаевна

г.Ногинск Московская область
Рождение ребёнка
07.05.1939

Сын: Панов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Панова Наталья Николаевна

г.Ногинск Московская область
Рождение ребёнка
24.08.1940

Сын: Панов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Панова Наталья Николаевна

г.Ногинск Московская область
Рождение ребёнка
06.01.1942

Дочь: Нина Михайловна

Мать ребёнка: Панова Наталья Николаевна

г.Ногинск Московская область
Смерть
29.03.1942
г.Рязань
Причина смерти: умер от ран. Ранение черепа
Похороны
Неизвестно
г. Рязань, Октябрьский округ, Скорбящее кладбище, воинский участок
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