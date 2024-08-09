Марк Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти26.09.1899 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Николай Ульянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: Марья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Никифор Маркович
Мать ребёнка: Марья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Поликарп Маркович
Мать ребёнка: Марья Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Прасковья Марковна
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Смирнова Анастасия Марковна
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Около ?.12.1865
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
23.03.1868 ст.
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
09.12.1871 ст.
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Смерть
26.09.1899 ст.