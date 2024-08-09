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Марк Николаевич

Место рождения

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

26.09.1899 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1836 г.р.
Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Николай Ульянович

Мать: не указана

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Смирнов Петр Маркович

Мать ребёнка: Марья Никифоровна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Никифор Маркович

Мать ребёнка: Марья Никифоровна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Поликарп Маркович

Мать ребёнка: Марья Никифоровна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Прасковья Марковна

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Смирнова Анастасия Марковна

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Около ?.12.1865

Сын: Майоров Макарий Маркович

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1868 ст.

Сын: Смирнов Гавриил Маркович

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
09.12.1871 ст.

Сын: Соловьев Павел Маркович

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
26.09.1899 ст.

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