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Чефонов Степан Никитович

Место рождения

Косилово, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Чефонов Никита Игнатович

Мать: не указана

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
1719
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
1719
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
1722
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Чефонов Василий Степанович

Мать ребёнка: Чефонова Меланья Фроловна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Чефонов Василий Степанович

Мать ребёнка: Чефонова Меланья Фроловна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Буковцева Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Чефонова Меланья Фроловна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
1744
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
20.04.1782
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чефонова Меланья Фроловна

Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
1779
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
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