Чефонов Степан Никитович
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Чефонов Никита Игнатович
Упоминание
1719
Упоминание
1719
Упоминание
1722
Рождение ребёнка
1731
Сын: Чефонов Василий Степанович
Мать ребёнка: Чефонова Меланья Фроловна
Рождение ребёнка
1737
Сын: Чефонов Василий Степанович
Мать ребёнка: Чефонова Меланья Фроловна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Буковцева Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Чефонова Меланья Фроловна
Упоминание
1744
Упоминание
20.04.1782
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1779