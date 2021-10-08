Насонова (Горнова) Валентина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения23.11.1948
Дата смерти08.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1948
Рождение ребёнка
02.08.1970
Сын: Насонов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Насонов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1977
Дочь: Староверова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Насонов Владимир Иванович
Оскордино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
08.10.2021
Захоронение Городец, д. Кудашиха N 56.650374 E 43.507030