Насонова (Горнова) Валентина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насонова (Горнова) Валентина Анатольевна

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Место рождения

Аржаново, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

23.11.1948

Дата смерти

08.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1948

Отец: Горнов Анатолий Петрович

Мать: Горнова Клавдия Александровна

Аржаново, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.08.1970

Сын: Насонов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Насонов Владимир Иванович

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.03.1977

Дочь: Староверова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Насонов Владимир Иванович

Оскордино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
08.10.2021
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Захоронение Городец, д. Кудашиха N 56.650374 E 43.507030
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