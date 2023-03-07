Шуртакова (Локалина) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуртакова (Локалина) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Локалин Василий Матвеев

Мать: Локалина Дарья Иванова

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Шуртаков Семён Иванович

Отец ребёнка: Шуртаков Иван Кузьмич

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ермакова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Шуртаков Иван Кузьмич

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Шуртаков Степан Иванович

Отец ребёнка: Шуртаков Иван Кузьмич

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шуртаков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Шуртаков Иван Кузьмич

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.08.1911

Сын: Шуртаков Вениамин Иванович

Отец ребёнка: Шуртаков Иван Кузьмич

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
До 1911

Дочь: Лабутова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Шуртаков Иван Кузьмич

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.01.1918

Сын: Шуртаков Семён Иванович

Отец ребёнка: Шуртаков Иван Кузьмич

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Шуртаков Иван Кузьмич

Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуртаков Иван Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1966
Кузьминка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
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