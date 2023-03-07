Шуртакова (Локалина) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Локалин Василий Матвеев
Мать: Локалина Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Шуртаков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ермакова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Шуртаков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Шуртаков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Шуртаков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
?.08.1911
Сын: Шуртаков Вениамин Иванович
Отец ребёнка: Шуртаков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
До 1911
Дочь: Лабутова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Шуртаков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
26.01.1918
Отец ребёнка: Шуртаков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Шуртаков Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1966