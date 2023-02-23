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Бледная Мария Непочатова

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Место рождения

Село Скородное , Суджанский уезд , Курская губерния

Дата рождения

1756

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Скородное , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Подколзина Ульяна Бледная

Отец ребёнка: Бледной (переведен В 1826) Федор Никифорович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Гликерия Федоровна

Отец ребёнка: Бледной (переведен В 1826) Федор Никифорович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Бледный Илья Федорович

Отец ребёнка: Бледной (переведен В 1826) Федор Никифорович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бледной (переведен В 1826) Федор Никифорович

Смерть
1787
Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
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