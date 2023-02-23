Бледная Мария Непочатова
Место рожденияСело Скородное , Суджанский уезд , Курская губерния
Дата рождения1756
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Скородное , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Подколзина Ульяна Бледная
Отец ребёнка: Бледной (переведен В 1826) Федор Никифорович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Гликерия Федоровна
Отец ребёнка: Бледной (переведен В 1826) Федор Никифорович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Бледной (переведен В 1826) Федор Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1787