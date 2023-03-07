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Голев Степан Михайлов

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Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

02.02.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Голев Михаил Игнатов

Мать: Копылова Матрёна Сафонова

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
01.11.1889

Жена: Комарова Екатерина Флегонтова

Рождение ребёнка
10.01.1894

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Комарова Екатерина Флегонтова

Рождение ребёнка
16.07.1895

Дочь: Марья Степановна

Мать ребёнка: Комарова Екатерина Флегонтова

https://gato.tularegion.ru/object/32701564 | Государственный архив Тульской области | ГАТО Ф. 93 Оп. 1 Д. 1222
Смерть
02.02.1908
Ф. 93 Оп. 2 Д. 376 Метрическая книга церквей записи рождения, бракосочетания и смерти г. Богородицка: Покровская, Соборная Троицкая; сел: Богородицкое, Зиновьево-Ивановское-Кресты, Коломенское, Любимо... Показать все
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