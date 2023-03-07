Голев Степан Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смерти02.02.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Голев Михаил Игнатов
Бракосочетание
01.11.1889
Рождение ребёнка
10.01.1894
Дочь: Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Комарова Екатерина Флегонтова
Рождение ребёнка
16.07.1895
Дочь: Марья Степановна
Мать ребёнка: Комарова Екатерина Флегонтова
https://gato.tularegion.ru/object/32701564 | Государственный архив Тульской области | ГАТО Ф. 93 Оп. 1 Д. 1222
Смерть
02.02.1908
Ф. 93 Оп. 2 Д. 376 Метрическая книга церквей записи рождения, бракосочетания и смерти г. Богородицка: Покровская, Соборная Троицкая; сел: Богородицкое, Зиновьево-Ивановское-Кресты, Коломенское, Любимо... Показать все