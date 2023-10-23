Назаренко (Муллаянова) Светлана Фаритовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1977
Бракосочетание
06.11.1999
Рождение ребёнка
24.05.2000
Сын: Назаренко Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Назаренко Сергей Викторович
Рождение ребёнка
02.09.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаренко Сергей Викторович
Рождение ребёнка
13.09.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаренко Сергей Викторович