Назаренко (Муллаянова) Светлана Фаритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко (Муллаянова) Светлана Фаритовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1977

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1951 г.р.

Муж

1976 г.р.

Дети

2000 г.р.
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Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1977

Отец: Муллаянов Фарит Ахнафович

Мать: Муллаянова Любовь Сергеевна

Бракосочетание
06.11.1999

Муж: Назаренко Сергей Викторович

Рождение ребёнка
24.05.2000

Сын: Назаренко Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Назаренко Сергей Викторович

Рождение ребёнка
02.09.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаренко Сергей Викторович

Рождение ребёнка
13.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаренко Сергей Викторович

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