Деделc Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеделc Павел

Деделc Павел

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1922

Отец: Дедель Адольф

Мать: Дедель Аделя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close