Киселева Федосия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Федосия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батальцева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лубянцева Маргарита Ивановна

Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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