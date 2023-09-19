Киселева Федосия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батальцева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лубянцева Маргарита Ивановна
Отец ребёнка: Киселев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно