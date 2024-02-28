Мусалимов Роберт Хамитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусалимов Роберт Хамитович

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.04.1974

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1974

Отец: Мусалимов Хамит Фаритович

Мать: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Набережные Челны
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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