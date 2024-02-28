Мусалимов Роберт Хамитович
Место рождения
Дата рождения11.04.1974
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1974
Отец: Мусалимов Хамит Фаритович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.04.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Набережные Челны
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно