Криволапов Вячеслав Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКриволапов Вячеслав Максимович

Криволапов Вячеслав Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.2019

Пол

Мужской

Отец

1986 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.2019

Отец: Криволапов Максим Олегович

Мать: Криволапова Лилия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close