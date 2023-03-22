Шкрадюк Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Шкрадюк Алла Васильевна
Отец ребёнка: Шкрадюк Василий Николаевич
Рождение ребёнка
26.05.1963
Дочь: Горох Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Шкрадюк Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно