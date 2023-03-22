Шкрадюк Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкрадюк Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Шкрадюк Алла Васильевна

Отец ребёнка: Шкрадюк Василий Николаевич

Рождение ребёнка
26.05.1963

Дочь: Горох Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Шкрадюк Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкрадюк Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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