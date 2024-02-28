Делиев Федор Паниотович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Делиев Паниот Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евгения Федоровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1835
Дочь: София Федоровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1847
Сын: Делиева Кондрат Федорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1851
Сын: Делиев Константин Федорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Устиния Федоровна
Мать ребёнка: ?
Смерть
1884