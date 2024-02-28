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Делиев Федор Паниотович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1793

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Делиев Паниот Васильевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евгения Федоровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1833

Сын: Делиев Лазарь Федорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1835

Дочь: София Федоровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1847

Сын: Делиева Кондрат Федорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1851

Сын: Делиев Константин Федорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Устиния Федоровна

Мать ребёнка: ?

Смерть
1884
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