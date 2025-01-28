Левашова (Моисеева) Агриппина Андронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левашова Мария Фролова
Отец ребёнка: Левашов Фрол Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Левашов Фрол Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Левашов Фрол Андреев
Бракосочетание
16.10.1889 ст.
Муж: Левашов Фрол Андреев
Поручители по жениху: Села Камышинского крестьяне Яков Андреев Яковлев (?) и Павел Тимофеев Левашев По невесте: Того же села крестьяне Фёдор Андронов Моисеев и Иван Михайлов Мусатов
Рождение ребёнка
14.11.1892 ст.
Дочь: Левашева Анна Фролова
Отец ребёнка: Левашов Фрол Андреев
Рождение ребёнка
19.04.1900 ст.
Отец ребёнка: Левашов Фрол Андреев
Рождение ребёнка
06.10.1906 ст.
Отец ребёнка: Левашов Фрол Андреев
Дата рождения по современному стилю календаря: 19 октября 1906 г.
Рождение ребёнка
23.05.1909 ст.
Дочь: Левашова Феодосия (Феня) Фролова
Отец ребёнка: Левашов Фрол Андреев
Рождение ребёнка
31.12.1911 ст.
Дочь: Левашева Домна Фролова
Отец ребёнка: Левашов Фрол Андреев
Рождение ребёнка
02.03.1914 ст.
Отец ребёнка: Левашов Фрол Андреев
Смерть
Неизвестно