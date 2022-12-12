Мидяков Филипп Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мидяков Филипп Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, Церковный староста с. Сумки с 15 декабря 1889 г. по 31 марта 1900 г.
Место жительства
Неизвестно
Емангаши, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно
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