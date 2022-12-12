Мидяков Филипп Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, Церковный староста с. Сумки с 15 декабря 1889 г. по 31 марта 1900 г.
Место жительства
Неизвестно
Емангаши, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно